एंथ्रोपिक के IPO में गूगल समेत कई टेक कंपनियां लगा रहीं बड़ा दांव

एंथ्रोपिक के IPO में गूगल समेत कई टेक कंपनियां लगा रहीं बड़ा दांव
क्लाउड निर्माता एंथ्रोपिक जल्द ही अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की तैयारी में है। इसमें टेक्नोलॉजी की कुछ बड़ी कंपनियां शामिल हो रही हैं।
गूगल इसमें 13 प्रतिशत की हिस्सेदारी ले रही है। साथ ही 19 अरब डॉलर (करीब 1,800 अरब रुपये) के लीज को भी समर्थन दे रहा है।
AMD, ब्रॉडकॉम और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां भी इसमें निवेश कर रही हैं। इस IPO से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भविष्य को लेकर हमारी सोच बदल सकती है।
निवेशकों ने 26 अरब डॉलर निवेश का वादा किया
एंथ्रोपिक के IPO के लिए निवेशकों ने कुल 26 अरब डॉलर (करीब 2,400 अरब रुपये) का निवेश करने का वादा किया है। उम्मीद है कि एक शेयर की कीमत 70 से 78 डॉलर (करीब 6,600-7,400 रुपये) के बीच रहेगी।
एंथ्रोपिक ने कई बड़े समझौते किए हैं। इनमें अमेजन के साथ 110 अरब डॉलर (करीब 10,000 अरब रुपये) का क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट शामिल है।
गूगल टेरावुल्फ को दिए गए एंथ्रोपिक के 19 अरब डॉलर के लीज वायदों का समर्थन कर रहा है। साथ ही एंथ्रोपिक, गूगल से 125 अरब डॉलर से 150 अरब डॉलर (करीब 11,000-14,000 अरब रुपये) तक के AI चिप्स खरीदने की तैयारी में है।