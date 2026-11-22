ब्याज दरों में बढ़ोतरी की चर्चाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े नए जोखिमों की चिंताओं के बीच, लोग अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपने निवेश को बढ़ाने के नए रास्ते तलाश रहे हैं।

एनवीडिया जैसी कंपनियों में हुए हालिया बदलावों और राजनीतिक घटनाक्रमों ने इस अनिश्चितता को और गहरा कर दिया है।

बहुत से लोग अब यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या AI की मांग इसी तरह बनी रह पाएगी? खासकर तब, जब इसकी लागत लगातार बढ़ रही है और वॉल स्ट्रीट जैसे बड़े निवेशक इस तेजी से बदलते उद्योग में ज्यादा स्थिर और सुरक्षित दांव लगाने की सोच रहे हैं।