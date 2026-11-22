एंथ्रोपिक IPO को नैस्डैक पर लगा 10 फीसदी का झटका
एंथ्रोपिक का बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) वैसा नहीं रहा, जैसा सोचा गया था। सप्ताह के अंत तक इसके शेयर की कीमत IPO के तय दाम से 6 डॉलर (करीब 550 रुपये) से भी कम पर आकर बंद हुई।
इस निराशा ने टेक शेयरों में बिकवाली की एक बड़ी लहर चला दी, जिससे नैस्डैक 100 इस सप्ताह 10 फीसदी तक लुढ़क गया। यह 2020 की शुरुआत के बाद उसका सबसे खराब सप्ताह रहा। अब निवेशक इस बात पर दोबारा विचार कर रहे हैं कि क्या AI अभी भी भविष्य की सबसे बड़ी तकनीक है?
AI की मांग की स्थिरता पर उठा रहे सवाल
ब्याज दरों में बढ़ोतरी की चर्चाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े नए जोखिमों की चिंताओं के बीच, लोग अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपने निवेश को बढ़ाने के नए रास्ते तलाश रहे हैं।
एनवीडिया जैसी कंपनियों में हुए हालिया बदलावों और राजनीतिक घटनाक्रमों ने इस अनिश्चितता को और गहरा कर दिया है।
बहुत से लोग अब यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या AI की मांग इसी तरह बनी रह पाएगी? खासकर तब, जब इसकी लागत लगातार बढ़ रही है और वॉल स्ट्रीट जैसे बड़े निवेशक इस तेजी से बदलते उद्योग में ज्यादा स्थिर और सुरक्षित दांव लगाने की सोच रहे हैं।