एंथ्रोपिक का IPO स्पेस-X के रिकॉर्ड को देगा चुनौती
क्लाउड निर्माता कंपनी एंथ्रोपिक अपना आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) लाने की तैयारी में है। उम्मीद की जा रही है कि यह IPO उतना ही बड़ा या शायद उससे भी ज्यादा रकम जुटाएगा, जितना स्पेस-X ने अपने पहले IPO में 86.2 अरब डॉलर (करीब 8,200 अरब रुपये) जुटाकर रिकॉर्ड बनाया था।
जैसे ही एंथ्रोपिक बाजार में उतरने को तैयार है, दूसरी कंपनियां भी जल्द से जल्द अपने निर्गम लाने की होड़ में लग गई हैं, ताकि वे निवेशकों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकें। यह होड़ कुछ जानी-पहचानी लग रही है। एलन मस्क के निर्गम से ठीक पहले भी एक महीने के अंदर 14 कंपनियां बाजार में आई थीं, लेकिन औसतन उन्हें लगभग 10 फीसदी का नुकसान हुआ था।
IPO की योजनाएं AI पर ज्यादा केंद्रित
एंथ्रोपिक के आने से IPO की गतिविधियों में तेजी आ गई है। खासकर तब जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व (फेड) की सितंबर की बैठक और नवंबर में होने वाले चुनाव जैसे बड़े आयोजन पास आ रहे हैं।
पिछले कुछ सप्ताह से जो कंपनियां अपने IPO की योजनाएं मनी मैनेजर्स को बता रही हैं, उनमें ज्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े सेक्टर की हैं। यह दिखाता है कि फिलहाल AI सेक्टर में कितनी धूम मची हुई है।
क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी एनस्केल भी अब इस दौड़ में शामिल हो गई है, वहीं SB एनर्जी और ऑरा हेल्थ ओवाई जैसी बड़ी कंपनियां भी अपने निर्गम से अरबों डॉलर जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही हैं। ये सभी एंथ्रोपिक के IPO के समय से पहले या बाद में आकर अपनी जगह बनाने की कोशिश में हैं।