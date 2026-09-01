एंथ्रोपिक का IPO स्पेस-X के रिकॉर्ड को देगा चुनौती

एंथ्रोपिक के आने से IPO की गतिविधियों में तेजी आ गई है। खासकर तब जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व (फेड) की सितंबर की बैठक और नवंबर में होने वाले चुनाव जैसे बड़े आयोजन पास आ रहे हैं।

पिछले कुछ सप्ताह से जो कंपनियां अपने IPO की योजनाएं मनी मैनेजर्स को बता रही हैं, उनमें ज्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े सेक्टर की हैं। यह दिखाता है कि फिलहाल AI सेक्टर में कितनी धूम मची हुई है।

क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी एनस्केल भी अब इस दौड़ में शामिल हो गई है, वहीं SB एनर्जी और ऑरा हेल्थ ओवाई जैसी बड़ी कंपनियां भी अपने निर्गम से अरबों डॉलर जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही हैं। ये सभी एंथ्रोपिक के IPO के समय से पहले या बाद में आकर अपनी जगह बनाने की कोशिश में हैं।