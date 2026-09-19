एंथ्रोपिक की कमाई इस साल 100 अरब डॉलर के पार जाने का अनुमान

यह IPO अमेरिकी चुनावों के ठीक आस-पास आ सकता है, जिससे निवेशकों के बीच एंथ्रोपिक को और ज्यादा सुर्खियां मिल सकती हैं। एक तरफ जहां उत्साह बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) दारियो अमोदेई AI से जुड़े जोखिमों को लेकर सावधानी बरतने की अपील भी कर रहे हैं। वे उन लोगों से जुड़ गए हैं, जो भविष्य के AI मॉडल्स की तरक्की को थोड़ा धीमा करने की बात कह रहे हैं। हाल ही में कंपनी ने निवेशकों को एक साथ बुलाया था। इस मुलाकात में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के भविष्य और अपने AI से जुड़े काम में हुई नई डेवलपमेंट पर चर्चा की गई।