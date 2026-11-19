18 नवंबर को एंथ्रोपिक का IPO जबरदस्त कामयाब रहा। कंपनी के शेयर उम्मीद से ज्यादा कीमत पर बिके और इसके जरिए करीब 81.3 अरब डॉलर (करीब 7,700 अरब रुपये) जुटाए गए, वहीं प्राइवेट फंडिंग से भी कंपनी को 26 अरब डॉलर (करीब 2,400 अरब रुपये) मिले।

हालांकि, कोटक ने यह भी बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों द्वारा भारी कर्ज लेने से उनके मूल्यांकन असलियत से कहीं ज्यादा बड़े दिख सकते हैं।

उन्होंने याद दिलाया कि AI के बढ़ते क्रेज की वजह से अब दुनियाभर के निवेशक कंपनियों की कीमत को नए तरीके से देख रहे हैं।