एंथ्रोपिक का मूल्यांकन भारत की शीर्ष-10 कंपनियों से आगे निकला
क्लाउड निर्माता एंथ्रोपिक का मूल्यांकन 1,500 अरब डॉलर (1.4 लाख अरब रुपये) तक पहुंच गया है। यह भारत की शीर्ष-10 कंपनियों के कुल मूल्यांकन से भी कहीं ज्यादा है।
इस बड़ी उपलब्धि के बाद उदय कोटक ने एक अहम सवाल उठाया है कि क्या भारतीय कंपनियों का मूल्यांकन कम किया जा रहा है, या उन्हें वैश्विक बाजार में मुकाबले के तरीके बदलने होंगे?
एंथ्रोपिक ने जुटाए 81.3 अरब डॉलर
18 नवंबर को एंथ्रोपिक का IPO जबरदस्त कामयाब रहा। कंपनी के शेयर उम्मीद से ज्यादा कीमत पर बिके और इसके जरिए करीब 81.3 अरब डॉलर (करीब 7,700 अरब रुपये) जुटाए गए, वहीं प्राइवेट फंडिंग से भी कंपनी को 26 अरब डॉलर (करीब 2,400 अरब रुपये) मिले।
हालांकि, कोटक ने यह भी बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों द्वारा भारी कर्ज लेने से उनके मूल्यांकन असलियत से कहीं ज्यादा बड़े दिख सकते हैं।
उन्होंने याद दिलाया कि AI के बढ़ते क्रेज की वजह से अब दुनियाभर के निवेशक कंपनियों की कीमत को नए तरीके से देख रहे हैं।