एंथ्रोपिक के IPO में भारत से कैसे करें निवेश? जानिए नियम और टैक्स

भारतीय नागरिक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेशों में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम के जरिए आप हर साल 2.5 लाख डॉलर (करीब 2.3 करोड़ रुपये) तक की रकम विदेश में निवेश के लिए भेज सकते हैं। हालांकि, यह आपको विदेशी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) में अपने आप एंट्री नहीं देता है। आपको यह पक्का करना होगा कि आपका ट्रांजैक्शन FEMA, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस और RBI के दिशा-निर्देशों के हिसाब से हो।

अगर, आप एक साल में 10 लाख रुपये से ज्यादा की रकम भेजते हैं तो वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से ऊपर की विदेशी रकम भेजने पर आम तौर पर 20 फीसदी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) लगता है। कुछ खास शिक्षा और मेडिकल खर्चों पर यह टैक्स नहीं लगता।