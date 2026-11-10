IPO को लेकर एंथ्रोपिक प्रमुख करेंगे जेपी मॉर्गन CEO से चर्चा

जेपी मॉर्गन आम निवेशकों तक शेयर पहुंचाने में सबसे आगे है। हो सकता है कि वे 15 से 20 फीसदी शेयर केवल उनके लिए अलग रखें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिटी ग्रुप यह काम संभाल रहा है, वहीं गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टेनली भी इसमें शामिल हैं।

अगर, सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो एंथ्रोपिक का मूल्यांकन 1,100 से 1,300 अरब डॉलर (करीब 1-1.2 लाख अरब रुपये) के बीच हो सकता है।

यह स्पेस-X के IPO से भी बहुत आगे निकल जाएगा। इस साल के सबसे चर्चित टेक लिस्टिंग में से यह एक होगी।