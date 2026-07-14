भारतीय कंपनी ने ट्रेडमार्क चोरी के आरोप में एंथ्रोपिक को कोर्ट में घसीटा

बेलगावी की एक IT कंपनी एंथ्रोपिक STC ने सैन फ्रांसिस्को की एंथ्रोपिक PBC पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कंपनी का आरोप है कि अमेरिकी फर्म ने उसका ट्रेडमार्क चुराया है।

भारतीय कंपनी के संस्थापक मोहम्मद अय्याज मुल्ला का कहना है कि भारत में उनकी कंपनी ने यह नाम पहले ही रजिस्टर करवा लिया था। उनका कहना है कि इस मिलते-जुलते नाम के इस्तेमाल से लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है और उनकी कंपनी की साख को नुकसान हो रहा है।