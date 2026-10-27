एंथ्रोपिक ने TSMC के ठप होने के जोखिमों को लेकर किया आगाह

आज के समय में एडवांस चिप्स की बहुत जरूरत होती है। इन्हीं चिप्स से बड़े और मॉडर्न AI मॉडल तैयार किए जाते हैं और उन्हें बड़े पैमाने पर चलाया भी जाता है।

अभी की बात करें तो अगर, ताइवान में चिप बनाने में कोई रुकावट आती है तो दुनिया के दूसरे देशों में इतनी फैक्ट्रियां नहीं हैं, जो उसकी भरपाई कर सकें।

एंथ्रोपिक का मानना है कि इस उद्योग को दूसरे देशों में भी चिप बनाने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। ऐसा होने पर भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजी को किसी एक आपूर्तिकर्ता के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा।