एंथ्रोपिक के IPO में शेयर की कीमत 83 डॉलर तय

एंथ्रोपिक के IPO में शेयर की कीमत 83 डॉलर तय, 81.3 अरब डॉलर जुटाने की तैयारी

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:41 am Nov 19, 202608:41 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक अमेरिकी शेयर बाजार में अपनी शुरुआत करने जा रही है। कंपनी ने अपने IPO के जरिए 81 अरब डॉलर (लगभग 7,600 अरब रुपये) से अधिक की रकम जुटाने की योजना बनाई है। इसके लिए एंथ्रोपिक ने एक शेयर की कीमत 83 डॉलर तय की है, जो पहले अनुमानित 70 से 78 डॉलर की कीमत से ज्यादा है। कंपनी के शेयर गुरुवार को नैस्डैक में ANT नाम से कारोबार शुरू करेंगे।