इंसानों से 6 गुना काम कर रहा AI तो एंथ्रोपिक ने बदला भर्ती का तरीका

एंथ्रोपिक का कहना है कि अब उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट इंसानों के मुकाबले 6 गुना ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं। इसकी वजह से कंपनी में जूनियर पदों पर नई भर्तियां काफी कम हो गई हैं।

मई, 2025 से मई, 2026 के बीच जूनियर टेक पदों पर होने वाली भर्तियां 27 से घटकर केवल 9 फीसदी रह गईं। कंपनी ने अब अपनी रणनीति बदल दी है। वह कर्मचारियों से कह रही है कि वे खुद रूटीन काम करने के बजाय कई AI टूल्स को संभालें और उनके साथ मिलकर काम करें।