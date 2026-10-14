एंथ्रॉपिक निवेशकों के सामाने रखेगी अपने IPO की योजना

ChatGPT जितना मशहूर भले न हो, लेकिन एंथ्रॉपिक का क्लाउड AI कई बड़ी कंपनियों में काम कर रहा है। यह बैंकों और डेवलपर्स के काम को ज्यादा स्मार्ट बना रहा है।

निवेशक इसके बहुत बड़े मूल्यांकन को लेकर चर्चा में हैं, जो 1,800-2,000 अरब डॉलर (करीब 1.7 लाख-1.9 लाख अरब रुपये) के बीच आंका जा रहा है।

वे एंथ्रॉपिक और OpenAI दोनों पर करीब से नजर रख रहे हैं क्योंकि हाल की सुरक्षा संबंधी घटनाओं के बाद दोनों ही AI सुरक्षा से जुड़े सवालों का सामना कर रही हैं।