एंथ्रोपिक 60 अरब डॉलर जुटाने के लिए ब्लैकस्टोन को देगी 10 फीसदी से ज्यादा रिटर्न

ब्लैकस्टोन द्वारा मैनेज किए जाने वाले फंड 18 अरब डॉलर (करीब 1,700 अरब रुपये) के जूनियर डेट के हिस्से के तौर पर 9 अरब डॉलर (करीब 850 अरब रुपये) का निवेश करेंगे।

इस निवेश की गारंटी एंथ्रोपिक के 5 साल के लीज पेमेंट से होगी। यह एक बड़ा और हिम्मत वाला दांव है, जिसमें आम बॉन्ड्स से कहीं ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा, ब्रॉडकॉम की मदद से 42 अरब डॉलर (करीब 4,000 अरब रुपये) का सीनियर डेट भी है। यह सब बताता है कि AI पावर की दौड़ कितनी गंभीर और महंगी हो चुकी है।

एंथ्रोपिक अपनी क्रेडिट रेटिंग सुधारने पर भी काम कर रही है। कंपनी उम्मीद कर रही है कि इससे भविष्य में कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि AI इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग लगातार बढ़ रही है।