एंथ्रोपिक के IPO से भारतीय AI स्टार्टअप्स पर पड़ेगा असर

विशेषज्ञों का मानना है कि एंथ्रोपिक के IPO से भारतीय स्टार्टअप्स को मजबूत बिजनेस मॉडल बनाने और अपनी खासियत बनाए रखने पर ज्यादा ध्यान देना होगा।

एलिवेशन कैपिटल में AI पार्टनर कृष्णा मेहरा कहते हैं कि इससे सभी के लिए प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ जाएगा। AI केंद्रित वेंचर कैपिटल फंड बाउंडलेस वेंचर्स की संस्थापक नताशा मालपानी को कंपनियों के मूल्यांकन के लिए और सख्त तरीकों की उम्मीद है। दूसरी तरफ, इंफोएज ग्रोथ के पार्टनर ऋषभ कटियार का कहना है कि यह बदलाव ग्रोथ-स्टेज के स्टार्टअप्स पर सबसे ज्यादा दिखेगा। कुल मिलाकर, यह पहल भारत में नई AI टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाए जाने की रफ्तार बढ़ा सकती है।