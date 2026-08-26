एनथ्रोपिक ने IPO से पहले तय किया कुल उपलब्ध बाजार का अनुमान

कुल उपलब्ध बाजार का मतलब है कि अगर, कोई कंपनी पूरे बाजार पर कब्जा कर ले तो उसे ज्यादा से ज्यादा कितनी कमाई हो सकती है।

एनथ्रोपिक का कहना है कि उसके AI मॉडल इतने काम कर सकते हैं, यानि AI मॉडल्स की मदद से जितने बड़े पैमाने पर काम पूरे किए जा सकते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने यह बहुत बड़ा आंकड़ा तय किया है।

कंपनी को उम्मीद है कि इस बुलंद अनुमान के दम पर वह भारी निवेश कर पाएगी और 2028 तक 190-200 अरब डॉलर (18,000-19,000 अरब रुपये) तक का राजस्व हासिल कर लेगी, जिससे उसके IPO का मूल्य भी काफी बढ़ सकता है।