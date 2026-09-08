एंथ्रोपिक ने जांच-पड़ताल के बाद डेकार्ट को खरीदने के सौदे से हाथ खींचे

डेकार्ट ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करता है, जो चिप की दक्षता को सुधारकर AI को ज्यादा सस्ता और तेज बना सकता है। एंथ्रोपिक को भी इसी तरह के टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी है।

हालांकि, वह आमतौर पर बड़े अधिग्रहण कम ही करता है। इसके बजाय अपनी कंप्यूटिंग पावर बढ़ाने पर ज्यादा खर्च करता है, ताकि नए उत्पाद बना सके और ग्राहकों को बेहतर सेवा दे सके।

यह फैसला ऐसे समय आया है, जब एंथ्रोपिक एक बड़े आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) की तैयारी कर रही है, जो स्पेस-X जितना बड़ा हो सकता है। यह दिखाता है कि कंपनी वॉल स्ट्रीट में कदम रखने से पहले विकास और नए विचार पर जोर दे रही है।