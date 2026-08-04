AI के IPOs से IT शेयरों को हो रहा तगड़ा नुकसान

एंथ्रोपिक और OpenAI के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) आने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जगत को एक नई सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा।

रॉकेटशिप डॉट वीसी के संस्थापक और प्रबंध भागीदार, साथ ही स्पेस-X के निवेशक वेंकी हरिनारायण का कहना है, "दुर्भाग्य की बात है कि हम चाहें या न चाहें, बाजार ज्यादा दूर तक नहीं देखता है। बाजार तेजी से यह पहचानने लगा है कि AI की दौड़ में कौन विजेता बनेगा और कौन पीछे रह जाएगा। यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि ऐसी चीजें चक्रीय होती हैं।"

AI को लेकर मची यह हलचल इतनी तेज है कि यह IT शेयरों में भूचाल ला रही है और भारत जैसे देशों को भी अपनी चपेट में ले रही है।