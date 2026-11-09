अंताला इंडस्ट्रीज के IPO को मिली 12 गुना से ज्यादा बोलियां, 11 नवंबर को हाेगा लिस्ट

इस IPO में निवेशकों का जबरदस्त भरोसा देखने को मिला। संस्थागत खरीदारों ने अपने हिस्से से 66.72 गुना ज्यादा शेयरों के लिए आवेदन किया, वहीं गैर-संस्थागत निवेशकों ने 37.38 गुना ज्यादा बोली लगाई। खुदरा निवेशकों ने भी इसमें अच्छी खासी दिलचस्पी दिखाई।

कंपनी 22.98 करोड़ रुपये की यह पूंजी कार्यशील पूंजी की जरूरतों, नई मशीनरी खरीदने और व्यापार के दूसरे खर्चों में इस्तेमाल करेगी। शेयरों की कीमत 62 रुपये से 66 रुपये के बीच रखी गई थी।