अन्नू प्रोजेक्ट्स के शेयर मिले या नहीं? ऐसे कर सकते हैं जांच

कंपनी ने शेयरों का दाम 94 से 99 रुपये प्रति शेयर तय किया था। इसमें निवेशकों को कम से कम 14,949 रुपये का निवेश करना था। इससे जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कंपनी नए उपकरण खरीदने और अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने में करेगी। अन्नू प्रोजेक्ट्स ने इस साल अपनी कुल आय में 34 फीसदी और मुनाफे में 56 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है। अगर, आपको इसके शेयर मिले हैं तो 2 सितंबर की तारीख याद रखें। इस दिन कंपनी के शेयर NSE और BSE पर लिस्ट होंगे और आप उनमें ट्रेडिंग कर पाएंगे।