अनमोल इंडस्ट्रीज की 1,800 करोड़ रुपये का IPO लाने की तैयारी

अनमोल इंडस्ट्रीज लगातार शानदार बढ़ोतरी दर्ज कर रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी का मुनाफा 5 गुना बढ़कर 1.91 अरब रुपये हो गया है। इसी अवधि में कंपनी का राजस्व भी 28 फीसदी बढ़कर 21 अरब रुपये तक पहुंच गया।

कंपनी पूरे भारत में बिस्कुट, कुकीज और केक के 70 से ज्यादा ब्रांड बेचती है। इसके अलावा, अनमोल इंडस्ट्रीज अपने उत्पादों को 31 देशों में भी निर्यात करती है।

आजकल भारतीय शेयर बाजार में काफी तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो अनमोल का सीधा मुकाबला ब्रिटानिया और ITC जैसी स्थापित कंपनियों से होगा।