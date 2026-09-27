AI की लहर से भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग में आ रही तेजी

AI के बढ़ते इस्तेमाल से GPUs और मेमोरी चिप्स की मांग तेजी से बढ़ी है। इसी को देखते हुए भारत की सेमीकंडक्टर स्कीम के दूसरे चरण में अब तक करीब एक लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है।

सरकार ने इस विकास को बढ़ावा देने के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये की मदद का वादा किया है। इस बीच, एप्लाइड मटेरियल्स और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी बड़ी कंपनियां इस सेक्टर में महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरोसा जताया है कि भारत जल्द ही अपने खुद के चिपमेकर्स तैयार करेगा। ये कंपनियां केवल चिप्स असेंबल ही नहीं करेंगी, बल्कि उन्हें डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं करेंगी।