बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने फ्रंटियर AI को लेकर दी चेतावनी

बेली ने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी एक देश अकेले इन बड़े जोखिमों से नहीं निपट सकता। AI से जुड़े खतरे किसी भी सीमा को नहीं पहचानते।

उन्होंने यह भी चेताया कि अगर, फाइनेंस सेक्टर में AI की क्षमताओं को लेकर लोग हद से ज्यादा आशावादी हो जाते हैं तो भविष्य में आने वाले झटके कहीं ज्यादा गंभीर हो सकते हैं।

OpenAI, एंथ्रोपिक और गूगल डीपमाइंड जैसे बड़े फ्रंटियर AI लैब में काम करने वाले 1,367 शोधकर्ता और इंजीनियर्स ने खुद एडवांस AI को लेकर बेहतर नियमों की मांग की है।

ऐसे में बेली ने उन सभी लोगों से अपील की है, जिनकी जिम्मेदारी दुनिया के वित्तीय सिस्टम को सुरक्षित रखना है। उन्हें बैंकिंग सेक्टर और बाकी जगहों पर भी तकनीक के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए तुरंत और मिलकर काम करना होगा।