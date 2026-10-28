AI की बढ़ती लागत के बीच भारतीय IT कंपनियां तलाश रहीं अवसर

एंथ्रोपिक कंपनी को राजस्व में भारी उछाल दिख रहा है। यह 14 गुना बढ़कर 16.3 अरब डॉलर (करीब 1,500 अरब रुपये) तक पहुंच गया, लेकिन उसे भविष्य में बहुत बड़े खर्चों का सामना भी करना पड़ रहा है। अभी शुरू न हुए लीज के लिए 321 अरब डॉलर (करीब 30,000 अरब रुपये) का अनुमान है।

ऐसे में भारतीय IT सर्विस देने वाली कंपनियां यहां समझदार मार्गदर्शक बन सकती हैं। इससे वे कंपनियों को हार्डवेयर पर भारी भरकम खर्च किए बिना AI को लागू करने में सहयोग दे सकती हैं।

यह बदलाव भारतीय कंपनियों को ऐसे कारोबारों के लिए अहम खिलाड़ी बना सकता है, जो व्यावहारिक और किफायती AI समाधान चाहते हैं।