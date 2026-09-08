आनंद राठी ने वीगालैंड के IPO में लंबे समय तक निवेश की सलाह

इंवेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (ICRA) ने 8 दिसंबर, 2025 तक वीगालैंड को केरलम का सबसे तेजी से बिकने वाला रियल एस्टेट डेवलपर बताया है।

कंपनी निर्माण कार्य को बाहरी ठेकेदारों से करवाती है, लेकिन गुणवत्ता और नियमों पर कड़ी नजर रखती है। मजबूत वित्तीय ग्रोथ, भविष्य के कई बड़े प्रोजेक्ट्स और IPO के बाद लगभग 6,82 करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण को देखते हुए आनंद राठी का मानना है कि रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म निवेश करने वालों के लिए यह एक बेहतर दांव हो सकता है।