आनंद राठी ने वीगालैंड के IPO में लंबे समय तक निवेश की सलाह
शेयर बाजार के विशेषज्ञों में से एक आनंद राठी ने वीगालैंड डेवलपर्स की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) को 'लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब' करने की सलाह दी है।
वीगालैंड केरलम में अपने स्टाइलिश अपार्टमेंट वीगालैंड होम्स के लिए जाना जाती है। कंपनी कोच्चि और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों में मिड-प्रीमियम से लेकर अल्ट्रा-लग्जरी तक के घर बनाती है।
सबसे तेजी से बिकने वाला रियल एस्टेट डेवलपर
इंवेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (ICRA) ने 8 दिसंबर, 2025 तक वीगालैंड को केरलम का सबसे तेजी से बिकने वाला रियल एस्टेट डेवलपर बताया है।
कंपनी निर्माण कार्य को बाहरी ठेकेदारों से करवाती है, लेकिन गुणवत्ता और नियमों पर कड़ी नजर रखती है। मजबूत वित्तीय ग्रोथ, भविष्य के कई बड़े प्रोजेक्ट्स और IPO के बाद लगभग 6,82 करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण को देखते हुए आनंद राठी का मानना है कि रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म निवेश करने वालों के लिए यह एक बेहतर दांव हो सकता है।