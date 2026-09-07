आनंद राठी ने इस केमिकल कंपनी के IPO में पैसा लगाने की दी सलाह
बिज़नेस
आनंद राठी ने प्रसोल केमिकल्स के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) को 'लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब' करने की सलाह दी है।
यह कंपनी 1992 से कारोबार कर रही है। यह एसिटोन और फास्फोरस-आधारित उत्पादों जैसे कई खास रसायन बनाती है।
कंपनी केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। यह 69 देशों में अपने उत्पाद निर्यात करती है और दुनियाभर में 1,600 से ज्यादा ग्राहकों के साथ जुड़ी हुई है।
कंपनी के पास हैं 150 से ज्यादा विशेष रसायन
प्रसोल के पास उत्पाद की एक लंबी सूची है। इसमें 150 से ज्यादा विशेष रसायन शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल पेंट, गोंद, दवाइयों, खेती से जुड़े रसायनों और पर्सनल केयर जैसे कई तरह के उत्पादों में होता है।
राठी का मानना है कि नवाचार पर कंपनी का खास ध्यान और इसके अलग-अलग तरह के ग्राहकों का आधार इसे आने वाले समय में विशेष रसायनों के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी दिला सकता है।