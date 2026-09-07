आनंद राठी ने इस केमिकल कंपनी के IPO में पैसा लगाने की दी सलाह

प्रसोल के पास उत्पाद की एक लंबी सूची है। इसमें 150 से ज्यादा विशेष रसायन शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल पेंट, गोंद, दवाइयों, खेती से जुड़े रसायनों और पर्सनल केयर जैसे कई तरह के उत्पादों में होता है।

राठी का मानना है कि नवाचार पर कंपनी का खास ध्यान और इसके अलग-अलग तरह के ग्राहकों का आधार इसे आने वाले समय में विशेष रसायनों के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी दिला सकता है।