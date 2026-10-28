आनंद राठी ने दी बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स के शेयरों को खरीदने की सलाह
वित्तीय संस्थान आनंद राठी ने हाल ही में बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स लिमिटेड के शेयर खरीदने की सलाह दी है। यह कंपनी 1983 से काम कर रही है और स्टील कॉइल्स को ऐसे उत्पादों में बदलती है, जिनका इस्तेमाल घर के सामान से लेकर इंजीनियरिंग तक में होता है।
हायर अप्लायंसेज इंडिया और IFB रेफ्रिजरेशन जैसे बड़े ग्राहकों के साथ इसने बाजार में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है।
प्रति शेयर की कीमत 82 रुपये
इस आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) का दाम 82 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जो इसी तरह की दूसरी कंपनियों के मुकाबले काफी प्रतिस्पर्धी है।
आनंद राठी ने निवेशकों को लंबे समय के लिए इसमें निवेश करने की सलाह दी है। फर्म का कहना है कि कंपनी में मजबूत वृद्धि की संभावना है, इसकी क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं और शुद्ध संपत्ति पर इसका रिटर्न 25.1 फीसदी का शानदार रहा है।
अगर, आप स्टील प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता लाना चाहते हैं तो यह IPO आपके लिए विचार करने लायक हो सकता है।