आनंद राठी ने नायका को खरीदें की दी सलाह, 400 रुपये रखी लक्ष्य कीमत

भारत में ग्राहक लगातार ऑनलाइन खरीदारी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका पूरा फायदा नायका को मिल रहा है। कंपनी अपनी मजबूत ब्रांड साझेदारी और 'हाउस ऑफ नायका' प्रोडक्ट लाइनअप में लगातार हो रही बढ़ोतरी के दम पर बाजार में अपनी बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा, कंपनी ने अपने फैशन व्यवसाय को भी मुनाफेदार बनाने के लिए नए सिरे से तैयार किया है, जिससे वह दूसरे खुदरा विक्रेताओं से अलग दिखती है।

लंबी अवधि में इसमें विकास की जबरदस्त संभावनाएं हैं और बाजार पर इसकी मजबूत पकड़ है। इन्हीं वजहों से विश्लेषकों का मानना है कि नायका भविष्य में भी अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ सकती है।