आनंद राठी ने नायका को खरीदें की दी सलाह, 400 रुपये रखी लक्ष्य कीमत
आनंद राठी ने नायका को खरीदने की सलाह देते हुए 400 रुपये की लक्ष्य कीमत तय की है। उन्होंने यह सलाह कंपनी के वित्त वर्ष 2026 में दमदार वापसी करने के बाद दी है।
नायका ने अपने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के बाद के मुश्किल दौर से उबरते हुए वित्त वर्ष 2026 में लगभग एक अरब डॉलर (करीब 95 अरब रुपये) का राजस्व हासिल किया है।
कंपनी ने अपने मुख्य व्यवसाय क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दिया और अपने ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट को और प्रीमियम बनाया, जिसकी वजह से यह सब संभव हो पाया है।
ई-कॉमर्स की बढ़ती पैठ से नायका को फायदा
भारत में ग्राहक लगातार ऑनलाइन खरीदारी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका पूरा फायदा नायका को मिल रहा है। कंपनी अपनी मजबूत ब्रांड साझेदारी और 'हाउस ऑफ नायका' प्रोडक्ट लाइनअप में लगातार हो रही बढ़ोतरी के दम पर बाजार में अपनी बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा, कंपनी ने अपने फैशन व्यवसाय को भी मुनाफेदार बनाने के लिए नए सिरे से तैयार किया है, जिससे वह दूसरे खुदरा विक्रेताओं से अलग दिखती है।
लंबी अवधि में इसमें विकास की जबरदस्त संभावनाएं हैं और बाजार पर इसकी मजबूत पकड़ है। इन्हीं वजहों से विश्लेषकों का मानना है कि नायका भविष्य में भी अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ सकती है।