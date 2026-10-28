आनंद राठी ने दी गिरावट के बावजूद मारुति सुजुकी के शेयर खरीदने की सलाह

उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 से 2029 तक मारुति अपनी बिक्री में हर साल 10 फीसदी का इजाफा दर्ज करेगी। कॉम्पैक्ट कारों पर GST कटौती और नए मॉडल लॉन्च होने से कंपनी की बाजार हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे यह बढ़ोतरी संभव होगी। इसके अलावा, टोयोटा और सुजुकी के ग्लोबल नेटवर्क के सपोर्ट से कंपनी के निर्यात में भी सालाना 10 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

अनुमान है कि वित्त वर्ष 2029 तक कंपनी का राजस्व 12 फीसदी बढ़ सकता है, EBITDA में 19 फीसदी का उछाल आ सकता है और मुनाफा 21 फीसदी तक बढ़ सकता है।