आनंद राठी ने जुबिलेंट इनग्रेविया के शेयर खरीदने की दी सलाह

जुबिलेंट इनग्रेविया के वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के आंकड़े काफी अच्छे रहे। कंपनी का परिचालन लाभ (EBITDA) सालाना आधार पर 57 फीसदी बढ़कर लगभग 210 करोड़ रुपये हो गया। यह विश्लेषकों के अनुमानों से 12 फीसदी ज्यादा था।

कंपनी के मार्जिन में भी सुधार हुआ है। इसकी वजह B3 का ज्यादा उत्पादन और नियासिनमाइड की बेहतर कीमतें रहीं।

हालांकि, अगले साल एक बड़े एग्रो अनुबंध को लेकर थोड़ी अनिश्चितता है, लेकिन इसके बावजूद विश्लेषक कंपनी के लिए आगे भी अच्छी वृद्धि देख रहे हैं। वे अपने सकारात्मक अनुमानों पर कायम हैं।