आनंद राठी ने हैवेल्स के शेयर की कीमत 1,285 रुपये तक बढ़ने का लगाया अनुमान

आनंद राठी ने हैवेल्स के शेयर की कीमत 1,285 रुपये तक बढ़ने का लगाया अनुमान
ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी ने इलेक्ट्रिकल और घरेलू उपकरण निर्माता हैवेल्स इंडिया के शेयर खरीदने की सलाह दी है। उन्होंने इसका लक्ष्य मूल्य 1,285 रुपये प्रति शेयर तय किया है। हेवेल्स के मजबूत हालिया नतीजों और बाजार में उसकी अच्छी चाल को देखते हुए फर्म ने यह भरोसा जताया है।
राजस्व में हुई 35 फीसदी की बढ़ोतरी
हैवेल्स ने इस तिमाही में अपने राजस्व में 35 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है। केबल और वायर, स्विचगियर, लॉयड और रिन्यूएबल्स जैसे सेगमेंट्स में मजबूत मांग के कारण यह बढ़ोतरी संभव हुई।
लॉयड सेगमेंट में बढ़ती लागत जैसी कुछ मुश्किलों के बावजूद कंपनी लगातार आगे बढ़ती रही। उसका मुनाफा (EBITDA) भी लगभग 30 फीसदी बढ़ गया।
प्रबंधन त्योहारी सीजन की बिक्री को लेकर काफी उत्साहित है और उसे उम्मीद है कि कीमतों में हुई बढ़ोतरी का फायदा मिलने से आगे चलकर मुनाफे में और सुधार होगा।
अगर, कच्चे माल (RM) की महंगाई बनी रहती है तो कंपनी कीमतों में 5-7 फीसदी की और बढ़ोतरी कर सकती है।