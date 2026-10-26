आनंद राठी ने हैवेल्स के शेयर की कीमत 1,285 रुपये तक बढ़ने का लगाया अनुमान

हैवेल्स ने इस तिमाही में अपने राजस्व में 35 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है। केबल और वायर, स्विचगियर, लॉयड और रिन्यूएबल्स जैसे सेगमेंट्स में मजबूत मांग के कारण यह बढ़ोतरी संभव हुई।

लॉयड सेगमेंट में बढ़ती लागत जैसी कुछ मुश्किलों के बावजूद कंपनी लगातार आगे बढ़ती रही। उसका मुनाफा (EBITDA) भी लगभग 30 फीसदी बढ़ गया।

प्रबंधन त्योहारी सीजन की बिक्री को लेकर काफी उत्साहित है और उसे उम्मीद है कि कीमतों में हुई बढ़ोतरी का फायदा मिलने से आगे चलकर मुनाफे में और सुधार होगा।

अगर, कच्चे माल (RM) की महंगाई बनी रहती है तो कंपनी कीमतों में 5-7 फीसदी की और बढ़ोतरी कर सकती है।