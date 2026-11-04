अमूल ने दिवाली से पहले घी-बटर के बढ़ाए दाम, कितने हुए महंगे?

गुजरात और राजस्थान में नकली घी बनाने वालों पर सरकारी सख्ती के बाद लोग अमूल जैसे भरोसेमंद ब्रांड की तरफ ज्यादा मुड़ रहे हैं।

खासकर त्योहारों का मौसम पूरे जोरों पर है। भारत में सालभर में जितना घी बिकता है, उसका करीब आधा हिस्सा इसी समय खप जाता है, इसलिए बाजार में सप्लाई कम पड़ रही है।

वडोदरा, अहमदाबाद, पुणे और कोलकाता जैसे शहरों के दुकानदारों का कहना है कि गणेश चतुर्थी के बाद से ही उन्हें मांग पूरी करने में दिक्कत आ रही है।