अमूल ने दूध के दामों में बढ़ोतरी की है

अमूल ने बढ़ाए दूध के दाम, 2 रुपये प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी

लेखन आबिद खान 07:42 pm May 13, 202607:42 pm

क्या है खबर?

अमूल ने दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) ने कहा है कि अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति और अमूल फ्रेश की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। कीमतें बढ़ने के बाद अब अमूल का गोल्ड दूध 70 रुपये, शक्ति (गाय का दूध) 32 रुपये, भैंस का दूध 39 रुपये और फ्रेश 57 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। नई कीमतें 14 मई से लागू होंगी।