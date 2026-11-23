निवेशक अब मुश्किलों से जूझ रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शेयरों से अपना ध्यान हटाकर भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, स्थिर नीतियों और बढ़ती उपभोक्ता मांग की तरफ देख रहे हैं।

बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर, ऑटोमोबाइल, पूंजीगत माल, ऊर्जा, दवा और उपभोग जैसे क्षेत्रों को इन निवेशों से अच्छा फायदा मिल सकता है।

मिराए एसेट शेयरखान के खुदरा शोध प्रमुख सोमिल मेहता बताते हैं, "वैश्विक AI ट्रेड से जुड़ा भारत का कम जोखिम, बड़ा घरेलू बाजार, मजबूत अर्थव्यवस्था और कंपनियों की बढ़ती कमाई निवेशकों को अपनी ओर खींच रही है। हालांकि, यह एक तरह से सुरक्षित ठिकाने जैसा मौका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह वैश्विक उतार-चढ़ाव से पूरी तरह सुरक्षित है।"

जानकारों का कहना है कि लंबे समय तक स्थिरता बनाए रखने के लिए अभी भी कंपनियों को अपनी ग्रोथ जारी रखनी होगी।