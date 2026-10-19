महंगाई के बीच बिटकॉइन एक फीसदी बढ़त के साथ 82,500 डॉलर पर पहुंचा

महंगाई के बीच बिटकॉइन एक फीसदी बढ़त के साथ 82,500 डॉलर पर पहुंचा
बिटकॉइन पिछले सप्ताह 80,000 डॉलर (करीब 76 लाख रुपये) से नीचे फिसल गया था, लेकिन अब यह 82,500 डॉलर (करीब 78 लाख रुपये) के आस-पास फिर से मजबूत हो गया है।
पिछले 24 घंटों में इसकी कीमत में करीब एक फीसदी का उछाल आया है। इसके साथ ही कई ऑल्टकॉइन की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है।
हालांकि, अमेरिकी महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की चिंताओं के चलते क्रिप्टो बाजार में अभी भी थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है।
बिटकॉइन और ईथर ETF से निकाली पूंजी
अमेरिका में महंगाई दर अभी भी 3.7 फीसदी पर बनी हुई है। सभी की नजरें फेडरल रिजर्व की 27-28 अक्टूबर को होने वाली बैठक पर टिकी हैं क्योंकि वहां ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया जा सकता है।
इस बीच, बड़े निवेशक हाल के दिनों में काफी सतर्क दिख रहे हैं। उन्होंने बिटकॉइन और ईथर ETF से अपनी पूंजी वापस निकाल ली है। हालांकि, जानकारों का कहना है कि बिटकॉइन का 80,000 डॉलर के ऊपर टिके रहना एक अच्छा संकेत है। फिलहाल बाजार का रुख काफी न्यूट्रल है, इसलिए आगे की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखना जरूरी होगा।