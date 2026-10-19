महंगाई के बीच बिटकॉइन एक फीसदी बढ़त के साथ 82,500 डॉलर पर पहुंचा

अमेरिका में महंगाई दर अभी भी 3.7 फीसदी पर बनी हुई है। सभी की नजरें फेडरल रिजर्व की 27-28 अक्टूबर को होने वाली बैठक पर टिकी हैं क्योंकि वहां ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया जा सकता है।

इस बीच, बड़े निवेशक हाल के दिनों में काफी सतर्क दिख रहे हैं। उन्होंने बिटकॉइन और ईथर ETF से अपनी पूंजी वापस निकाल ली है। हालांकि, जानकारों का कहना है कि बिटकॉइन का 80,000 डॉलर के ऊपर टिके रहना एक अच्छा संकेत है। फिलहाल बाजार का रुख काफी न्यूट्रल है, इसलिए आगे की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखना जरूरी होगा।