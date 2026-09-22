भारतीय वॉन्ड यील्ड बढ़कर 7 फीसदी के पार, जानिए बढ़त की वजह

सऊदी अरब होर्मुज जलडमरूमध्य से हर दिन करीब 29 लाख बैरल तेल भेज रहा है। इससे तेल की आपूर्ति से जुड़ी कुछ चिंताएं थोड़ी कम हुई हैं।

दूसरी तरफ, अमेरिका में फेडरल रिजर्व द्वारा हाल ही में ब्याज दरें बढ़ाने के बाद 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड अब 4.95 फीसदी की तरफ नीचे आ रही है। इस बदलाव के बाद निवेशक यह अनुमान लगा रहे हैं कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भी अक्टूबर में ब्याज दरें बढ़ाएगा।

सभी की निगाहें इन वैश्विक गतिविधियों पर टिकी हैं, ताकि यह पता चल सके कि इनका असर घरेलू बाजार में कीमतों और ब्याज दरों पर किस तरह होगा?