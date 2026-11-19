पिछले सप्ताह अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार 34 लाख बैरल बढ़ गया। यह बढ़ोतरी विशेषज्ञों के अनुमान से कहीं ज्यादा थी, जिसने कीमतों को नीचे धकेला।

इसके अलावा, दिसंबर में फेड की ओर से एक और ब्याज दर बढ़ोतरी की आशंका से डॉलर मजबूत हो सकता है और तेल की वैश्विक मांग धीमी पड़ सकती है।

इस बीच, मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है। ईरान ने अपने पड़ोसी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों की मेजबानी न करने की चेतावनी दी है, जिससे तेल की भविष्य की कीमतों को लेकर अनिश्चितता और भी बढ़ गई है।