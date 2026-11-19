कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद से कीमतों में ठहराव
कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट के बाद आखिरकार स्थिरता देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड 91.88 डॉलर (करीब 8,700 रुपये) प्रति बैरल और अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 82.03 डॉलर (करीब 7,700 रुपये) पर टिका हुआ है।
यह ठहराव इसलिए आया है क्योंकि बाजारों को उम्मीद है कि तेल की आपूर्ति बढ़ सकती है और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। इन दोनों बातों से हाल के दिनों में निवेशक चिंतित थे।
अमेरिकी तेल भंडार में उछाल
पिछले सप्ताह अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार 34 लाख बैरल बढ़ गया। यह बढ़ोतरी विशेषज्ञों के अनुमान से कहीं ज्यादा थी, जिसने कीमतों को नीचे धकेला।
इसके अलावा, दिसंबर में फेड की ओर से एक और ब्याज दर बढ़ोतरी की आशंका से डॉलर मजबूत हो सकता है और तेल की वैश्विक मांग धीमी पड़ सकती है।
इस बीच, मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है। ईरान ने अपने पड़ोसी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों की मेजबानी न करने की चेतावनी दी है, जिससे तेल की भविष्य की कीमतों को लेकर अनिश्चितता और भी बढ़ गई है।