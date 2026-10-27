डॉलर के मुकाबले 95.17 पर थोड़ा मजबूत हुआ रुपया, अभी हैं ये चुनौतियां

यहां कच्चे तेल की कीमतें बहुत मायने रखती हैं। भू-राजनीतिक तनावों के चलते ब्रेंट क्रूड तेल 115 डॉलर (करीब 11,000 रुपये) प्रति बैरल के करीब बना हुआ है।

इससे भारत का आयात बिल बढ़ जाता है और अमेरिकी डॉलर की मांग भी तेज हो जाती है। इसके अलावा, विदेशी निवेश की स्थिति भी डांवा-डोल रही है।

हाल के आंकड़ों से पता चला है कि शेयर बाजार में जितना पैसा आया है, उससे कहीं ज्यादा पैसा बॉन्ड बाजार से बाहर निकल गया है। इस वजह से बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है और ट्रेडर्स के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भी सतर्क बना हुआ है।