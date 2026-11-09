चीनी सरकार के भरोसे से शेयर बाजार में दिखी बढ़त

चीन के नेता घरेलू बाजार में दिख रही सुस्ती और कम खर्च को दूर करने में लगे हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि सही मायनों में सुधार तभी आएगा, जब कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा और बाजार में मांग तेज होगी।

एक तरफ, कच्चे तेल के महंगा होने से फैक्ट्रियों में सामान बनाने का खर्च बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर, लोगों के खर्च कम करने की वजह से आम इस्तेमाल की चीजों के दाम ज्यादा नहीं बढ़े हैं।

फिलहाल, अधिकारियों ने कहा है कि वे बाजार में भरोसा बढ़ाने और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए नई-नई नीतियां लाते रहेंगे।