क्यों भारत में कच्चे तेल की मांग में आ सकती है 40 फीसदी की गिरावट?  

प्रधानमंत्री ने की थी ईंधन बचाने की अपील

तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको घर से काम करने, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने और गैर-जरूरी विदेश यात्राओं से बचने की सलाह दे रहे हैं, ताकि ईंधन की बचत हो सके।

इससे डीजल और पेट्रोल दोनों की मांग में तेज गिरावट आई है और माल ढुलाई गतिविधियों में भी 20 फीसदी तक कमी दर्ज की गई है। इस बीच, सरकारी तेल रिफाइनरियों को हर दिन करीब 6 अरब रुपये का नुकसान हो रहा है क्योंकि वे बाजार भाव से कम पर ईंधन बेच रहे हैं। हालांकि, उनकी बिक्री निजी कंपनियों के मुकाबले बढ़ी है।