अब भारत खाड़ी देशों से नहीं अमेरिका से मंगवा रहा सबसे ज्यादा LPG  

भारत ने बढ़ाया LPG उत्पादन

सप्लाई चेन में आई बाधाओं के चलते भारत ने अपना LPG उत्पादन बढ़ाया और अमेरिका से आयात पर अपनी निर्भरता भी बढ़ाई। यही वजह है कि एक महीने में ही अमेरिका से होने वाले गैस आयात में 73 फीसदी की भारी उछाल देखने को मिली।

घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका कोई बोझ न पड़े, इसके लिए अधिकारियों ने औद्योगिक उपयोग और पाइप से होने वाली गैस की खरीद पर फिलहाल रोक लगा दी है।

हालांकि, कच्चे तेल के मामले में रूस अब भी भारत का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। रूस से कच्चे तेल के आयात में 24 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन वैश्विक तनावों के बीच भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अलग-अलग विकल्पों पर ध्यान दे रहा है, ताकि निर्भरता कम की जा सके।