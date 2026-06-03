अब भारत खाड़ी देशों से नहीं अमेरिका से मंगवा रहा सबसे ज्यादा LPG
भारत अब तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) के लिए खाड़ी देशों पर पहले जितना निर्भर नहीं रहा। मध्य पूर्व में चल रहे संकट की वजह से अब अमेरिका सबसे बड़ा LPG आपूर्तिकर्ता बन गया है, जिसने सालों से आपूर्ति कर रहे खाड़ी देशों को पीछे छोड़ दिया है।
मई के आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने जितना LPG आयात किया, उसका 55 फीसदी हिस्सा अमेरिका से आया। कुछ महीने पहले तक यह आंकड़ा सिर्फ 14 फीसदी था।
इस बदलाव की मुख्य वजह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लगी नाकाबंदी है, जिसने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों के लिए ऊर्जा की खेप भेजना मुश्किल कर दिया है।
भारत ने बढ़ाया LPG उत्पादन
सप्लाई चेन में आई बाधाओं के चलते भारत ने अपना LPG उत्पादन बढ़ाया और अमेरिका से आयात पर अपनी निर्भरता भी बढ़ाई। यही वजह है कि एक महीने में ही अमेरिका से होने वाले गैस आयात में 73 फीसदी की भारी उछाल देखने को मिली।
घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका कोई बोझ न पड़े, इसके लिए अधिकारियों ने औद्योगिक उपयोग और पाइप से होने वाली गैस की खरीद पर फिलहाल रोक लगा दी है।
हालांकि, कच्चे तेल के मामले में रूस अब भी भारत का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। रूस से कच्चे तेल के आयात में 24 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन वैश्विक तनावों के बीच भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अलग-अलग विकल्पों पर ध्यान दे रहा है, ताकि निर्भरता कम की जा सके।