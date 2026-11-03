HDFC बैंक के शेयर बिकवाली के बावजूद 2.86 फीसदी उछले
HDFC बैंक के शेयर मंगलवार (3 नवंबर) को 2.86 फीसदी की उछाल के साथ कारोबार कर रहे थे। सुबह 11:04 बजे तक इसका भाव 720 रुपये था, जो एक काफी सक्रिय कारोबारी दिन की निशानी है।
शेयर की कीमत बढ़ने के बावजूद इसमें अभी भी काफी बिकवाली का दबाव देखने को मिला।
खरीदारों की संख्या कुल ऑर्डर का केवल 31.21 फीसदी थी, जिससे पता चलता है कि बाजार में अभी भी आपूर्ति का दबाव बना हुआ है।
146.96 लाख शेयरों का हुआ कारोबार
इस दिन कारोबार का वॉल्यूम भी बहुत बढ़ गया। कुल 146.96 लाख शेयरों की खरीद-बिक्री हुई, जिनकी कीमत 1,051.91 करोड़ रुपये थी। यह सामान्य से कहीं ज्यादा व्यापार था।
बैंकिंग सेक्टर का भी मिजाज अच्छा था। बैंक निफ्टी इंडेक्स ने अपने प्रतिरोध स्तर को पार कर लिया, जिससे बैंक के शेयरों को भी ऊपर उठने में मदद मिली, लेकिन बड़े पैमाने पर देखें तो इस छोटी-सी तेजी के बावजूद HDFC के शेयर इस साल अब तक 27.32 फीसदी नीचे हैं।
हाल ही में इसने साल का सबसे निचला स्तर भी छुआ था, जो दिखाता है कि व्यापक बाजार के मुकाबले इसके लिए हाल का समय काफी मुश्किल रहा है।