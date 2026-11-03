HDFC बैंक के शेयर बिकवाली के बावजूद 2.86 फीसदी उछले

इस दिन कारोबार का वॉल्यूम भी बहुत बढ़ गया। कुल 146.96 लाख शेयरों की खरीद-बिक्री हुई, जिनकी कीमत 1,051.91 करोड़ रुपये थी। यह सामान्य से कहीं ज्यादा व्यापार था।

बैंकिंग सेक्टर का भी मिजाज अच्छा था। बैंक निफ्टी इंडेक्स ने अपने प्रतिरोध स्तर को पार कर लिया, जिससे बैंक के शेयरों को भी ऊपर उठने में मदद मिली, लेकिन बड़े पैमाने पर देखें तो इस छोटी-सी तेजी के बावजूद HDFC के शेयर इस साल अब तक 27.32 फीसदी नीचे हैं।

हाल ही में इसने साल का सबसे निचला स्तर भी छुआ था, जो दिखाता है कि व्यापक बाजार के मुकाबले इसके लिए हाल का समय काफी मुश्किल रहा है।