SEBI के CAS पर दोबारा विचार से BSE में 10 फीसदी का उछाल
बिज़नेस
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के शेयर सोमवार (7 सितंबर) को 3,475 रुपये के स्तर पर पहुंच गए। केवल 3 कारोबारी सत्रों में ही इनमें 10 फीसदी की जबरदस्त उछाल देखने को मिली।
इस तेजी के पीछे की मुख्य वजह भारतीय बाजार नियामक सेबी (SEBI) है, जो अपने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) पर फिर से विचार कर रहा है।
SEBI करने वाला है CAS परामर्श पत्र जारी
SEBI जल्द ही एक परामर्श पत्र जारी करने की तैयारी में है। इसका मकसद एक्सपायरी डे पर होने वाली उथल-पुथल को कम करना और रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बनाना है।
नई लागू की गई CAS व्यवस्था के बाद से ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट आई है और बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ गया है। पिछले महीने तो BSE के दैनिक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट एक-तिहाई से भी ज्यादा कम हो गए थे।