SEBI के CAS पर दोबारा विचार से BSE में 10 फीसदी का उछाल

SEBI जल्द ही एक परामर्श पत्र जारी करने की तैयारी में है। इसका मकसद एक्सपायरी डे पर होने वाली उथल-पुथल को कम करना और रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बनाना है।

नई लागू की गई CAS व्यवस्था के बाद से ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट आई है और बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ गया है। पिछले महीने तो BSE के दैनिक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट एक-तिहाई से भी ज्यादा कम हो गए थे।