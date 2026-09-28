4 दिन की बढ़त के बाद कोस्पी बॉन्ड यील्ड के झटके से 2.13 फीसदी गिरा

4 दिन की बढ़त के बाद कोस्पी बॉन्ड यील्ड के झटके से 2.13 फीसदी गिरा
दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स सोमवार (28 सितंबर) को 2.13 फीसदी गिर गया। 2 दिन की छुट्टी के बाद बाजार खुलते ही 4 दिन से चली आ रही उसकी तेजी रुक गई।
इस गिरावट की मुख्य वजह थी बॉन्ड यील्ड का बढ़ना। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से कर्ज महंगा हो जाता है, जिसका सीधा असर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाईनिक्स जैसी बड़ी टेक कंपनियों पर पड़ा।
विदेशी निवेशकों ने बेचे करीब 60 करोड़ डॉलर के शेयर
स्थानीय बॉन्ड यील्ड बढ़ने से विदेशी निवेशकों ने दक्षिण कोरियाई शेयरों में करीब 60 करोड़ डॉलर (करीब 5,700 करोड़ रुपये) की बिक्री की। यह दिखाता है कि वे बाजार की आगे की चाल को लेकर थोड़े सतर्क हैं।
एलजी एनर्जी सॉल्यूशन के शेयरों में 3.2 फीसदी का उछाल आया। कार बनाने वाली कंपनियां हुंडई मोटर और किआ को भी फायदा हुआ।
इसी बीच, बैंक ऑफ कोरिया भी स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। सभी ताजा निर्यात डाटा और माइक्रोन के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, ताकि पता चले कि आगे क्या हो सकता है?