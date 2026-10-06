बिटकॉइन 87,000 डॉलर का आंकड़ा छूने के बाद नीचे गिरा

संस्थागत निवेशक अब भी अपना पैसा लगा रहे हैं। इस सप्ताह अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) में 24.10 करोड़ डॉलर (करीब 2,200 करोड़ रुपये) का नया निवेश आया है।

क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इस समय 'ग्रीड' (67 अंक) पर है, जिससे पता चलता है कि निवेशक अभी काफी आक्रामक मिजाज में हैं।

हालांकि, बांड यील्ड्स में बढ़ोतरी और हाल के कुछ कमजोर आर्थिक संकेतों को देखते हुए विशेषज्ञों की राय है कि महंगाई के आंकड़ों और फेड के अगले फैसले पर खास ध्यान देना चाहिए।

उनका मानना है कि कोई भी बड़ी खबर आने पर बाजार की चाल तेजी से बदल सकती है।