व्हर्लपूल ने बिक्री बढ़ने के बावजूद उत्पादों की कीमत 5 फीसदी बढ़ाई

वैश्विक अस्थिरता, रुपये का गिरना और ऊर्जा संबंधी कड़े नियम, खासकर रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के लिए लागत बढ़ने के कुछ खास कारण हैं।

इन तमाम चुनौतियों के बावजूद व्हर्लपूल की बिक्री में हाल ही में 14 फीसदी का उछाल दर्ज किया। यह आंकड़ा 1,873 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

कंपनी का प्रीमियम उत्पादों पर ध्यान देना और लागत में समझदारी से कटौती करना मुश्किल बाजार में भी उन्हें मजबूती से खड़े रहने में मदद कर रहा है।