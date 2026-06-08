LIC जीवनभर आय देने वाली बीमा योजनाओं के लिए जुटा रही निवेश 

निवेश को एन्युइटी के हिसाब से मिलाना जरूरी

LIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आर दोरईस्वामी का कहना है कि एन्युइटी की बढ़ती आमदनी के हिसाब से निवेश करना बहुत अहम है। उनका मानना है कि नियामक निकायों के साथ तालमेल बिठाकर चलने से सभी पक्षों को लाभ मिलता है।

उन्होंने बताया कि LIC के ये लंबे समय वाले फंड सिर्फ इंश्योरेंस के लिए नहीं हैं, बल्कि इनका इस्तेमाल देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्र-निर्माण के प्रोजेक्ट्स में भी होता है।

इसके अलावा, LIC अपने वित्तीय प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रही है, ताकि इस बढ़ते हुए बाजार में वह हमेशा मजबूत बनी रहे।