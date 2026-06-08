LIC जीवनभर आय देने वाली बीमा योजनाओं के लिए जुटा रही निवेश
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) अपने लंबे समय के निवेश को बढ़ा रहा है, क्योंकि लोग अब एन्युइटी उत्पादों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये ऐसी योजनाएं हैं, जो आपको जीवनभर आय की गारंटी देती हैं।
इन योजनाओं के लिए 30 से 50 साल तक के फंड की जरूरत होती है, इसलिए LIC, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) जैसे बड़े नियामक निकायों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि इन निवेशों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके।
निवेश को एन्युइटी के हिसाब से मिलाना जरूरी
LIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आर दोरईस्वामी का कहना है कि एन्युइटी की बढ़ती आमदनी के हिसाब से निवेश करना बहुत अहम है। उनका मानना है कि नियामक निकायों के साथ तालमेल बिठाकर चलने से सभी पक्षों को लाभ मिलता है।
उन्होंने बताया कि LIC के ये लंबे समय वाले फंड सिर्फ इंश्योरेंस के लिए नहीं हैं, बल्कि इनका इस्तेमाल देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्र-निर्माण के प्रोजेक्ट्स में भी होता है।
इसके अलावा, LIC अपने वित्तीय प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रही है, ताकि इस बढ़ते हुए बाजार में वह हमेशा मजबूत बनी रहे।