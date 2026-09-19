बिटकॉइन जबरदस्त बढ़त के बाद 80,000 डॉलर के पार

पिछले एक दिन में बिटकॉइन 4.6 फीसदी और इथेरियम 6 फीसदी ऊपर चढ़ा है। BNB और XRP जैसे दूसरे कॉइन में भी 6.2 फीसदी तक की बढ़ोतरी देखी गई।

विश्लेषक रिया सहगल ने बताया कि बाजार में बढ़ते अच्छे जोखिम की भावना के कारण यह उछाल आया है। भले ही एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) से पैसा निकला है, लेकिन स्थिर मांग ने बाजार को सकारात्मक बनाए रखा, जिससे कुल क्रिप्टो बाजार की मूल्यांकन 4.1 फीसदी बढ़कर 2,860 अरब डॉलर (2.7 लाख अरब रुपये) तक पहुंच गई। हालांकि, रेगुलेशन से जुड़े सवाल अभी भी पीछे बने हुए हैं।