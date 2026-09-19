बिटकॉइन जबरदस्त बढ़त के बाद 80,000 डॉलर के पार

बिटकॉइन जबरदस्त बढ़त के बाद 80,000 डॉलर के पार
क्रिप्टो बाजार में इस समय काफी रौनक दिख रही है। शनिवार को बिटकॉइन 80,000 डॉलर (करीब 76 लाख रुपये) के आंकड़े को पार कर गया, वहीं इथेरियम भी लगभग 2,620 डॉलर (करीब 2.5 लाख रुपये) तक पहुंच गया।
यह तेजी ऐसे समय में आई है, जब फेडरल रिजर्व अभी भी कड़ा रुख अपनाए हुए है और नई क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और बड़ी संख्या में हुए शॉर्ट लिक्विडेशन ने इस उछाल को और तेज किया।
क्रिप्टो बाजार 4.1 फीसदी उछला
पिछले एक दिन में बिटकॉइन 4.6 फीसदी और इथेरियम 6 फीसदी ऊपर चढ़ा है। BNB और XRP जैसे दूसरे कॉइन में भी 6.2 फीसदी तक की बढ़ोतरी देखी गई।
विश्लेषक रिया सहगल ने बताया कि बाजार में बढ़ते अच्छे जोखिम की भावना के कारण यह उछाल आया है। भले ही एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) से पैसा निकला है, लेकिन स्थिर मांग ने बाजार को सकारात्मक बनाए रखा, जिससे कुल क्रिप्टो बाजार की मूल्यांकन 4.1 फीसदी बढ़कर 2,860 अरब डॉलर (2.7 लाख अरब रुपये) तक पहुंच गई। हालांकि, रेगुलेशन से जुड़े सवाल अभी भी पीछे बने हुए हैं।