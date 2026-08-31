AI और रोबोटिक्स में तेजी के कारण शीन ने IPO के लिए हांगकांग चुना

चीन में शुरू हुआ लोकप्रिय ई-कॉमर्स ब्रांड शीन इंन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। उसने हांगकांग में अपने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) से 1.7 अरब डॉलर (करीब 160 अरब रुपये) जुटाए हैं।

यह इस साल शहर की सबसे बड़ी नई शेयर बिक्री में से एक है। यह एक बड़े बदलाव का हिस्सा है, जहां ज्यादा चीनी कंपनियां अब अपने देश में ही पैसा जुटाना पसंद कर रही हैं।

इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में बढ़ती दिलचस्पी एक बड़ी वजह है। इस साल अब तक हांगकांग और शंघाई ने IPO और अन्य लिस्टिंग से कुल 54 अरब डॉलर (करीब 5,100 अरब रुपये) से ज्यादा की रकम जुटाई है।