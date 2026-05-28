मध्य पूर्व में तनाव के कारण एक सप्ताह के सबसे निचले स्तर पर गिरा तांबा

कई बाजारों में आई तांबे में गिरावट

लंदन मेटल एक्सचेंज (LME) पर गुरुवार (28 मई) को तांबा 13,514.50 डालर (करीब 12.5 लाख रुपये) प्रति टन पर आ गया। यह 21 मई के बाद का सबसे निचला स्तर है।

शंघाई में कीमतें और भी ज्यादा गिर गईं। वहां 1.1 फीसदी की गिरावट के साथ कीमतें 20 मई के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गईं।

एल्युमीनियम और निकेल की कीमतों में भी 0.1 से 1.1 फीसदी तक की कमी दर्ज की गई।

मेटल ट्रेडर ताई वोंग ने बताया कि अगर, ऊर्जा की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं और क्षेत्र में अनिश्चितता का माहौल कायम रहता है तो धातुओं की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना कम है।