बाजार के बदलते माहौल के बीच बिटकॉइन बढ़त के साथ 81,093 डॉलर पर पहुंचा

विशेषज्ञों का कहना है कि अभी जोखिम से बचना और अनुशासन में रहना ही समझदारी है। पाई42 के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अविनाश शेखर ने सलाह दी है कि ज्यादा कर्ज लेकर निवेश करने से बचें, जबकि जियोटस के CEO विक्रम सुब्बाराज ने किस्तों में निवेश करने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अपडेट्स से पहले बिटकॉइन के 79,000 डॉलर (करीब 75 लाख रुपये) के सपोर्ट लेवल पर नजर रखने को कहा है।

ऑन-चेन डाटा से पता चलता है कि अब कम लोग बेच रहे हैं, जो खरीदने वालों की बढ़ती रुचि और हाल ही में क्रिप्टो बाजार में एक अधिक सकारात्मक माहौल की ओर इशारा करता है।