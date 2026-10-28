बाजार के बदलते माहौल के बीच बिटकॉइन बढ़त के साथ 81,093 डॉलर पर पहुंचा

बाजार के बदलते माहौल के बीच बिटकॉइन बढ़त के साथ 81,093 डॉलर पर पहुंचा
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और अमेरिका के मजबूत कॉर्पोरेट नतीजों की वजह से बिटकॉइन 1.63 फीसदी की उछाल के साथ 81,093 डॉलर (करीब 77 लाख रुपये) तक पहुंच गया।
एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) फंडों का प्रवाह अब भी महत्वपूर्ण बना हुआ है क्योंकि 26 अक्टूबर को अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन ETF में कोई शुद्ध प्रवाह दर्ज नहीं किया गया, वहीं इथेरियम ETF में 1.61 करोड़ डॉलर (करीब 150 करोड़ रुपये) का निवेश आया।
कर्ज लेकर निवेश करने से बचने की सलाह
विशेषज्ञों का कहना है कि अभी जोखिम से बचना और अनुशासन में रहना ही समझदारी है। पाई42 के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अविनाश शेखर ने सलाह दी है कि ज्यादा कर्ज लेकर निवेश करने से बचें, जबकि जियोटस के CEO विक्रम सुब्बाराज ने किस्तों में निवेश करने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अपडेट्स से पहले बिटकॉइन के 79,000 डॉलर (करीब 75 लाख रुपये) के सपोर्ट लेवल पर नजर रखने को कहा है।
ऑन-चेन डाटा से पता चलता है कि अब कम लोग बेच रहे हैं, जो खरीदने वालों की बढ़ती रुचि और हाल ही में क्रिप्टो बाजार में एक अधिक सकारात्मक माहौल की ओर इशारा करता है।